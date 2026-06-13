«Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo». Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, dal palco dell'assemblea costituente del suo partito, a Roma.

Vannacci ha anche parlato dei rapporti del suo partito col centrodestra e di possibili accordi elettorali: «Ci hanno detto che stiamo aiutando la sinistra. Ma io mi dovrei alleare adesso con quest'alleanza di centrodestra che continua a portare avanti l'agenda Draghi e il green deal?», ha detto l’ex generale.

Vannacci ha poi letto ai presenti la “preghiera dei paracadutisti francesi” e ha chiesto alla sala di alzarsi in piedi e pregare con lui. Quindi ha concluso: «Con la forza e la fede andremo avanti, il resto lo conquisteremo da soli».

(Unioneonline)

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