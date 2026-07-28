L’Italia userà i fondi Safe, strumento Ue che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per investimenti nel settore della Difesa.

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso dell’audizione in Parlamento davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato.

Il governo, ha precisato Tajani, «ha prenotato 14,9 miliardi» delle risorse Safe: deciderà entro fine anno quanti di questi soldi utilizzare per acquistare armi.

Il programma Safe «per come è stato impostato è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio. Per cui in Italia il Safe è un'alternativa al Bot. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno: sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, valuteremo quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BoT e ai CcT, dal punto di vista della convenienza finanziaria», ha spiegato Guido Crosetto.

I 14,9 miliardi, ha spiegato Tajani, sono il tetto massimo: «Poi entro fine anno decideremo quanti utilizzarne, probabilmente tra i 6 e i 9».

(Unioneonline)

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