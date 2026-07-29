«Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità e, soprattutto, quella "diversità" che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica ma poi la politica ha cambiato il MoVimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone».

Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo «si sono montati la testa senza leggere le istruzioni» tornando dopo un lungo silenzio ad occuparsi - in modo fortemente critico - del Movimento.

Grillo ricorda anche che «era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo».

(Unioneonline)

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