Continua la marcia di Roberto Vannacci, e agita il centrodestra. Oggi il Generale arriva fino a lambire il Colle, con un nuovo video fake per la grazia a Mario Roggero. Pesano i rischi di un'ulteriore erosione di voti agli alleati: i futuristi sono quotati attorno al 7% e i leghisti indietro di due punti, scesi al 5%. Ma Futuro Nazionale sembra sfidare pure Forza Italia stimata all'8%.

Vannacci oggi ha rilanciato la battaglia per la grazia a Mario Roggero su cui ha azzardato un nuovo video fake, frutto dell'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram. Sfidando così il patto firmato da Giorgia Meloni ed Elly Schlein sul bando ai deep fake in campagna elettorale proprio per evitare il ricorso a prodotti dell'IA.

Stavolta l'ex parà chiama in causa pure il Quirinale: nel filmato - senza dialoghi ma con musica epica in crescendo - il condottiero romano Robertus Vannaccius avanza nella dimora di un finto Sergio Mattarella. E consegnandogli una pergamena, chiede la grazia per il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. La parola 'gratia' in latino si infuoca nelle mani del presunto capo dello Stato che, poi usando la bilancia di una dea dea bendata, opta per la clemenza.

Finale con Vannaccius che libera Roggero in lacrime dalle catene e lo porta tra la gente in festa e l'abbraccio di moglie e figlie. Sul video la politica tace, tranne Carlo Calenda che da a Vannacci del "buffone" e gli ordina: "Lascia stare il presidente della Repubblica nei tuoi volgari e puerili deliri".

(Unioneonline)

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