«Congratulazioni a Eugenio Giani, confermato Presidente della Regione Toscana». Anche la governatrice della Sardegna Alessandra Todde festeggia la vittoria del centrosinistra alle regionali della Toscana, dove il presidente uscente ha conquistato la riconferma, staccando in maniera netta lo sfidante di centrodestra Alessandro Tomasi.

«Questa vittoria – il commento di Todde dopo la vittoria del collega – rappresenta un importante risultato non solo per il territorio e i cittadini toscani, ma anche per il percorso che stiamo costruendo. Questa è la strada giusta. Buon lavoro, Eugenio».

