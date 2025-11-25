Ok unanime alla Camera: il ddl femminicidio è leggeErgastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaricazione o mediante atti di controllo, possesso o dominio
La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che diventa legge. Il provvedimento che quest'estate anche al Senato aveva incassato un via libera bipartisan, introduce all'interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis sul reato di femminicidio.
Si tratta di una fattispecie specifica di omicidio che prevede l'ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaricazione o mediante atti di controllo, possesso o dominio.
È femminicidio anche l'omicidio commesso per il rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Nel disegno di legge figurano e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
Durante la votazione i deputati delle opposizioni hanno fatto "rumore" in Aula scuotendo le loro chiavi. Un richiamo esplicito al movimento per Giulia, la mobilitazione spontanea seguita alla morte di Giulia Cecchettin. Un richiamo - si spiega - a tutte le vittime di femminicidi.
(Unioneonline)
- IN AGGIORNAMENTO -