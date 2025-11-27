La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice disponibile a un confronto unico con i leader di Pd e M5S, Elly Schlein e Giuseppe Conte ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia in programma a Roma dal 6 al 14 dicembre.

«Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me», scrive Meloni sui social network. «Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da presidente del Consiglio».

La seconda, aggiunge, «è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi», ribadisce Meloni.

