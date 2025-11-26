Alla segretaria del Pd Elly Schlein è arrivato, a quanto si apprende, l'invito a partecipare ad Atreju, la storica manifestazione di Fratelli d’Italia.

La leader dem, si spiega in ambienti del Nazareno, avrebbe acconsentito a parteciparvi ma ad una condizione: la possibilità di un confronto diretto con la premier e leader di partito Giorgia Meloni. 

Sempre da quanto filtra, la richiesta di Schlein sarebbe al momento in fase di “analisi” da parte della presidente del Consiglio e del suo staff, di cui si attende una risposta.

(Unioneonline)

