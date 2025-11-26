Schlein invitata ad Atreju “sfida” Meloni: «Vengo solo se facciamo un confronto diretto»La leader del Pd possibile ospite della festa di Fratelli d’Italia. Ma pone la condizione del dibattito con la premier
Alla segretaria del Pd Elly Schlein è arrivato, a quanto si apprende, l'invito a partecipare ad Atreju, la storica manifestazione di Fratelli d’Italia.
La leader dem, si spiega in ambienti del Nazareno, avrebbe acconsentito a parteciparvi ma ad una condizione: la possibilità di un confronto diretto con la premier e leader di partito Giorgia Meloni.
Sempre da quanto filtra, la richiesta di Schlein sarebbe al momento in fase di “analisi” da parte della presidente del Consiglio e del suo staff, di cui si attende una risposta.
(Unioneonline)