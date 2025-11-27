«È durata appena venti mesi l'avventura da assessore di Gianfranco Satta. Nonostante la presidente Todde abbia più volte escluso rimpasti o rimpiazzi, oggi l'assessore dell'Agricoltura, invitato con forza dai suoi ex compagni a liberare la poltrona, ha annunciato le dimissioni. L'ennesima dimostrazione del fallimento della Giunta Todde, che perde il primo, ma certamente non ultimo, pezzo».

Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, commenta le dimissioni annunciate questa mattina a Cagliari dell'assessore regionale Gianfranco Satta dopo la rottura con i Progressisti.

«Una Giunta inadeguata da bocciare non solo per i risultati e l'attività finora svolta - attacca Truzzu - ma anche perché ostaggio delle beghe partitiche per la spartizione delle poltrone, che a breve si ripeterà dapprima con le nomine nelle aziende sanitarie e poi con la sostituzione di altri Assessori. A Gianfranco Satta un'umana comprensione e solidarietà», conclude l'esponente di FdI.

Di diverso tenore le reazioni nella maggioranza. «Spiacciono le dimissioni dell’Assessore e amico Gianfranco Satta ai quali vanno i miei ringraziamenti e della comunità 5stelle per quanto fatto finora», afferma in una nota il coordinatore regionale del M5S Sardegna, senatore Ettore Licheri. Che aggiunge: «Le sue capacità e la sua dimensione politica devono restare al servizio dei sardi, ed il M5S proseguirà insieme a lui, all’interno del consiglio regionale e nei territori, la realizzazione dell’azione di programma».

