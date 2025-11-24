«Congratulazioni a Roberto Fico per la straordinaria vittoria in Campania e per aver dato tutto se stesso in queste settimane di campagna elettorale. La nostra comunità festeggia un altro grande successo che dimostra quanto il M5s sia centrale e indispensabile».

Esulta Alessandra Todde per il risultato del suo collega di partito alle regionali: ha staccato l’avversario di centrodestra Edmondo Cirielli.

Ma c’è spazio anche per la soddisfazione che arriva dalla Puglia, dove la presidenza è andata a Roberto Decaro.

«Sono risultati importantissimi che confermano quanto detto più volte: un campo progressista unito e coerente è vincente e credibile», sostiene Todde, «sono orgogliosa di questi successi e faccio a Roberto e ad Antonio i migliori auguri di buon lavoro.

