Regionali, Todde esulta per Fico: «Il M5s è centrale e indispensabile»La governatrice commenta la vittoria del collega di partito. Soddisfazione anche per il risultato della Puglia con Decaro: «Il campo progressista unito è credibile»
«Congratulazioni a Roberto Fico per la straordinaria vittoria in Campania e per aver dato tutto se stesso in queste settimane di campagna elettorale. La nostra comunità festeggia un altro grande successo che dimostra quanto il M5s sia centrale e indispensabile».
Esulta Alessandra Todde per il risultato del suo collega di partito alle regionali: ha staccato l’avversario di centrodestra Edmondo Cirielli.
Ma c’è spazio anche per la soddisfazione che arriva dalla Puglia, dove la presidenza è andata a Roberto Decaro.
«Sono risultati importantissimi che confermano quanto detto più volte: un campo progressista unito e coerente è vincente e credibile», sostiene Todde, «sono orgogliosa di questi successi e faccio a Roberto e ad Antonio i migliori auguri di buon lavoro.
(Unioneonline/E.Fr.)