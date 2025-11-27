Dopo venti mesi da assessore regionale all’Agricoltura, Gianfranco Satta ha annunciato oggi le sue dimissioni.

L’ha fatto a margine di una conferenza stampa nella sede di Laore, durante la quale ha comunicato lo stato di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2014-2022: «Abbiamo raggiunto il 98,6 per cento della spesa», ha detto, «da quando sono qui, l’organismo pagatore Argea ha pagato 470 milioni di euro, un livello mai raggiunto prima».

Satta ricopriva la guida dell’assessorato in quota Progressisti, ma da mesi il partito di Massimo Zedda ne chiedeva la sostituzione perché non si sentiva più rappresentato dal consigliere regionale sassarese. Adesso, la presidente della Regione Alessandra Todde potrebbe a stretto giro nominare al suo posto il capogruppo dei Progressisti nell’Assemblea sarda, Francesco Agus.

