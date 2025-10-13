Urne chiuse e spoglio in corso per le elezioni regionali in Toscana.

Secondo gli exit poll Opinio Italia per Rai il governatore uscente e candidato del centrosinistra Eugenio Giani è al 52-56%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi è invece al 39-43%. Molto più staccata la terza candidata Antonella Bundu.

Giani fra il 53% e il 57%, Tomasi fra il 38% e il 42% e Bundu fra il 4% e 6%. Sono invece gli instant poll di Swg per La 7.

Anche in questa tornata elettorale si registra un crollo dell’affluenza: al voto si è recato il 47% degli aventi diritto, contro il 62% del 2020.

Tra i primi a festeggiare a spoglio ancora in corso, Matteo Renzi: «Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l'impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea», ha scritto il leader di Italia Viva su X.

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata