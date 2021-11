Svolta storica per i pentastellati: il 72% degli iscritti hanno infatti detto sì, nel corso della votazione indetta online, all’iscrizione del Movimento 5 Stelle nel registro dei partiti, propedeutica a poter accedere ai contributi garantiti dal 2x1000 sottoscritto in dichiarazione dei redditi dai cittadini.

"Hanno votato SI in 24.360, mentre "hanno votato NO in 9.531. Pertanto la proposta è approvata", si legge sul sito del M5S.

Complessivamente, sono stati 33.967 i votanti per i due quesiti al voto per gli iscritti. L’altro quesito riguardava la destinazione dei 4 milioni delle restituzioni, che andranno per il 25% al Consiglio Nazionale Ricerche e a Emergency per 23%, mentre il restante sarà devoluto ad altre associazioni e ong.

Quanto al 2X1000, ha dunque prevalso la linea in controtendenza rispetto ai proclami del passato, nonostante gli appelli degli “ortodossi”, dal senatore Vincenzo Presutto ad Alessandro Di Battista, a restare fedeli ai principi “anti-casta” tanto cari al M5S degli inizi.

Per il presidente del Movimento Giuseppe Conte “c’è stata un’ottima partecipazione e il 72% è a favore del 2xmille, la stragrande maggioranza”.

"Io – ha aggiunto l’ex premier – ho preso atto di una richiesta che era già sul tavolo, e mi è sembrato opportuno che fosse discussa e votata. Questo è il principio della democrazia diretta”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata