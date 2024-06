Fabrizio Demelas si conferma sindaco di Sorso con il 72% per cento delle preferenze, mentre Maria Giovanna Delrio si ferma al 28%, un dato significativo che promuove il progetto del primo cittadino uscente.

Quasi un plebiscito per Demelas che alla guida di "Progetto Sorso 2030" riceve il secondo mandato per governare al città. La sua avversaria sostenuta dal Partito democratico non è riuscita nella impresa.

«La città ha creduto nel progetto proposto, ci ha dato molta fiducia e questo ci carica di grande responsabilità per il futuro – ha detto Demelas – ma posso dire che come squadra, il risultato ottenuto non è merito di una sola persona di un gruppo ma ci impegneremo insieme per ripagare i cittadini di questa fiducia».

Delrio riconosce la vittoria del suo avversario e ammette: «Abbiamo commesso alcuni errori di valutazione – ha detto – ma siamo orgogliosi di aver dato corpo ad una alternativa seria, così continueremo in consiglio a portare proposte e ad evidenziare inefficienze».

