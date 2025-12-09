Buone notizie sul fronte della vertenza entrate. La Sardegna, che vanta un credito con lo Stato di circa 1,7 miliardi di euro, otterrà un risarcimento di quasi 1,4 miliardi in quattro anni. Lo riferisce in una nota la presidente della Regione Alessandra Todde. L'intesa è stata formalizzata dopo il confronto con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme al vicepresidente e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni.

Nel dettaglio, la Regione riceverà 850 milioni di euro a titolo di compensazioni per misure agevolative fino al 2024, distribuiti in tranche mirate: 400 milioni nel 2025, 100 milioni annui dal 2026 al 2028 e 150 milioni nel 2029. A ciò si aggiungono 170 milioni annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a titolo definitivo.

Per affrontare gli svantaggi strutturali dell’insularità, lo Stato attribuisce 100 milioni annui aggiuntivi per il 2026 e 2027, finalizzati a compensare extracosti di parte corrente. Entro il 30 aprile 2026 riavvierà il tavolo tecnico-politico del 2019 per quantificare costi permanenti, ed entro il 31 luglio 2026 si definiranno i criteri che entreranno in funzione dal 2027 per la compartecipazione al capitolo 1200 del bilancio statale.

Per rafforzare la capacità operativa regionale, è prevista l’autorizzazione di assunzioni a tempo determinato per un valore massimo di 32 milioni di euro nel triennio 2026-2028 presso la Regione e l’Agenzia Forestas, con finalità di prevenzione incendi, controllo del territorio e protezione civile, senza incidere sui vincoli di spesa vigenti. I ricorsi pendenti contro lo Stato saranno ritirati entro 20 giorni, con rinuncia alle pretese e compensazione delle spese.

Inoltre, è stata concessa una deroga ai tetti di spesa per le assunzioni che riguarda l’incremento della capacità assunzionale al 125% fino al 2028 e dal 2029 fino al 100%. Infine la Regione potrà recepire la norma statale che consente di assumere personale a regime secondo la propria sostenibilità finanziaria e nel rispetto degli equilibri del bilancio, adottando nel contempo misure di razionalizzazione della spesa.

