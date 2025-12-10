l’intervista
10 dicembre 2025 alle 07:19
Agricoltura, nuovo corso con Agus: «La filiera del cibo è la chiave per il rilancio»Il neo assessore dei Progressisti nella giunta Todde si presenta: «Serve collegialità su tutto»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Francesco Agus è il neo assessore all’Agricoltura della giunta regionale guidata da Alessandra Todde in quota Progressisti. Prende il posto di Gian Franco Satta, dimessosi nei giorni scorsi.
«La chiave per il rilancio del comparto è la filiera del cibo», dice, fissando una delle prime priorità. E sull’azione di governo: «Serve collegialità su tutto».
L’intervista completa di Alessandra Carta su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital
© Riproduzione riservata