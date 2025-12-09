Un accordo «storico», frutto di un lavoro «di squadra» e del «dialogo tra istituzioni». Senza dimenticare un ringraziamento al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Così Alessandra Todde commenta l’intesa raggiunta sulla vertenza entrate, sottolineando anche una «parte importante» dell’accordo che riguarda il riconoscimento degli svantaggi dell’insularità: «Un risultato importante che chiude una vertenza durata anni. Avevamo promesso che l’avremmo affrontata e, in tempi brevi, siamo arrivati a questo traguardo. È un ottimo risultato per i sardi, che ci consentirà di aumentare le risorse a disposizione per migliorare i servizi e le politiche di sviluppo».

I ringraziamenti della presidente vanno al vice Giuseppe Meloni e ai suoi uffici, all’assessore agli Affari Generali e Personale Maria Elena Motzo e al suo direttore generale Massimo Cambule e ai loro uffici per il contributo sui tetti di spesa e alla dottoressa Marcella Marchioni. E al segretario generale Eugenio Annichiarico «che ha operato come cinghia di trasmissione tra tutti».

Esulta anche il senatore sardo del Pd Marco Meloni: «Una bellissima notizia per la Sardegna. Un risultato di grande valore, frutto del lavoro tenace e competente di Alessandra Todde e Giuseppe Meloni. Da questa vicenda si può ripartire per definire con chiarezza le priorità degli ultimi tre anni di legislatura e per assicurare finalmente certezza alle entrate che spettano per legge alla Sardegna, in modo automatico e stabile. Oggi si chiude una lunga vertenza e si apre una fase nuova per il futuro dell’isola».

Soddisfatto anche il deputato della Lega Dario Giagoni: «Risorse decisive per rafforzare i servizi, sostenere lo sviluppo e dare stabilità alla programmazione regionale. Un percorso di risorse costante e programmato che consentirà finalmente alla Regione di pianificare con sicurezza e continuità», dichiara, sottolineando che «proprio il ministro Giorgetti, tanto criticato inizialmente da chi in mala fede sosteneva che un leghista non potesse davvero supportare la nostra isola, è stato invece l’unico a dare ascolto, attenzione e soprattutto risposte concrete».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata