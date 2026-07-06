Gradimento dei sindaci: Zedda cresce e si piazza ai piani alti della classificaIl primo cittadino di Cagliari al quarto posto in Italia, in aumento anche il consenso per Mascia (Sassari). Tutti gli altri colleghi dei capoluoghi sardi perdono sostegno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non è sul podio, ma lo sfiora: il sindaco di Cagliari Massimo Zedda risulta essere quarto nella classifica del Governance Poll 2026, stilata da Noto Sondaggi e pubblicata su Il Sole 24 Ore. Il primo cittadino cagliaritano cresce nel gradimento. E passa dal 60,3% delle elezioni al 63% risultante dal recente sondaggio. In testa alla graduatoria c’è la prima cittadina di Firenze Sara Funaro (66% di gradimento), segue Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (65%), mentre al terzo posto si piazza il napoletano Gaetano Manfredi con il 64.
Se Zedda viaggia nelle alte sfere – e pare che i cagliaritani stiano apprezzando il suo operato – per trovare il secondo sardo bisogna scendere al diciottesimo posto, dove Emiliano Fenu da Nuoro sembra perdere consensi: è passato dal 63,1% delle elezioni (nel 2025) al 57,5% (-5,6%). Al ventisettesimo posto ecco Giuseppe Mascia, Sassari, che però ha guadagnato consenso: nel 2024 si attestava al 51,1%, ora sta con lui il 55,5% degli elettori.
Chi perde, e non poco, è Pietro Morittu a Carbonia: il gradimento segna un -11,3%, con un passaggio dal 65,8% al 54,5%. Dato che lo fa scivolare al quarantesimo posto della classifica.
Perde gradimento e finisce nei bassifondi il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna: il suo posto è l’88 (su 92), con un consenso passato dal 54,2 del 2022 (elezioni) al 47%.