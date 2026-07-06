Non è sul podio, ma lo sfiora: il sindaco di Cagliari Massimo Zedda risulta essere quarto nella classifica del Governance Poll 2026, stilata da Noto Sondaggi e pubblicata su Il Sole 24 Ore. Il primo cittadino cagliaritano cresce nel gradimento. E passa dal 60,3% delle elezioni al 63% risultante dal recente sondaggio. In testa alla graduatoria c’è la prima cittadina di Firenze Sara Funaro (66% di gradimento), segue Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (65%), mentre al terzo posto si piazza il napoletano Gaetano Manfredi con il 64.

Se Zedda viaggia nelle alte sfere – e pare che i cagliaritani stiano apprezzando il suo operato – per trovare il secondo sardo bisogna scendere al diciottesimo posto, dove Emiliano Fenu da Nuoro sembra perdere consensi: è passato dal 63,1% delle elezioni (nel 2025) al 57,5% (-5,6%). Al ventisettesimo posto ecco Giuseppe Mascia, Sassari, che però ha guadagnato consenso: nel 2024 si attestava al 51,1%, ora sta con lui il 55,5% degli elettori.

Chi perde, e non poco, è Pietro Morittu a Carbonia: il gradimento segna un -11,3%, con un passaggio dal 65,8% al 54,5%. Dato che lo fa scivolare al quarantesimo posto della classifica.

Perde gradimento e finisce nei bassifondi il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna: il suo posto è l’88 (su 92), con un consenso passato dal 54,2 del 2022 (elezioni) al 47%.

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