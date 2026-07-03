«Ieri la Giunta Todde si è riunita per nominare Nudda a commissario straordinario dell’agenzia Forestas e a quanto pare stava sbagliando di nuovo tant'è che l'assessore al bilancio e vicepresidente di Regione, Giuseppe Meloni, ha deciso di non partecipare alla deliberazione» spiega Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI, sul travagliato caso della nomina del direttore generale di Forestas.

«Di fatto è risuccesso, assessori del partito democratico disertano i punti all'ordine del giorno per prendere le distanze dalla condotta politica e amministrativa della presidente Todde, evidentemente non condivisa»

«Si tratta dell'ennesimo episodio di corto circuito nei rapporti del campolargo tra cinque stelle, Todde e Pd - l'attacco del meloniano - prima fanno le cavolate, litigano e poi vogliono pure l'applauso quando mettono una toppa ai problemi creati da loro stessi, come successo nel caso Cala Finanza, fermo restando che spesso le toppe sono peggio del buco».

«Se Giuseppe Meloni è stufo della linea politica della Todde lasci la Giunta, troppo facile non votare i provvedimenti scomodi e poi fare finta che tutto vada bene, magari su facebook per abbindolare i follower - conclude Piga - l'assessore Meloni abbia coraggio delle sue azioni a livello politico e non sui social».

(Unioneonline/A.D)

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