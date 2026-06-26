A cinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale di Porto Torres il neo-eletto consigliere comunale di Orizzonte Comune, Emanuele Riu, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'assemblea civica per assumere sia la rappresentanza per conto dell’amministrazione comunale nella commissione EP che la guida del coordinamento cittadino. Una decisione «politica e di lungo respiro», volta a scindere la presenza nelle istituzioni dall'azione di organizzazione del movimento, garantendo al contempo la massima operatività in entrambi gli ambiti grazie alla surroga del primo dei non eletti, la consigliera Patrizia Madeddu, che entrerà subito in carica in consiglio comunale.«Le elezioni comunali hanno decretato che il progetto politico di Orizzonte Comune è un pilastro fondamentale e imprescindibile per il futuro di Porto Torres», dichiara Emanuele Riu. «Questo consenso non è un punto di arrivo, ma una responsabilità che ci impone di strutturarci in modo solido e permanente. Ho scelto di dedicarmi interamente alla crescita della nostra comunità politica per fare di Orizzonte Comune il motore delle idee e dei programmi della coalizione a supporto della Giunta guidata da Massimo Mulas. Dobbiamo dare gambe ai nostri punti programmatici essenziali, a partire dal rilancio del turismo, commercio e Asinara, mantenendo un canale di ascolto sempre aperto con la città, con gli operatori e con i suoi quartieri. Non in ultimo ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami con una delega fiduciaria così importante». Con questo nuovo assetto, il movimento Orizzonte Comune rivendica la propria centralità e maturità nello scacchiere politico locale. A coadiuvare la gestione del coordinamento ci saranno anche Paola Conticelli, ex consigliera comunale ed ex presidente della commissione politiche sociali come vice coordinatrice, Rossana Carbone segretaria organizzativa e Demartis Monica come sua vice. Oltre al coordinamento cittadino, è stato istituito anche il coordinamento giovani che vedrà Marco Ruzzeddu nelle vesti di organizzatore del gruppo, finalizzato a diventare a tutti gli effetti un punto di confronto con le istituzioni.

Il coordinamento regionale e metropolitano esprime il più totale sostegno a Riu per la generosità della scelta, fiducioso che la nuova organizzazione permetterà di amplificare l'efficacia dell'azione amministrativa e la rappresentanza dei cittadini turritani.

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