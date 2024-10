Convocata dalla presidente Alessandra Todde, si è riunita oggi a Villa Devoto la giunta regionale. Su proposta dell'assessora degli affari generali, personale e riforma della regione, Mariaelena Motzo, la giunta ha approvato alcune importanti delibere che forniscono gli indirizzi operativi al Co.Ra.N. (Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione) per il conseguimento di diversi obiettivi strategici. In primo luogo, sono stati definiti gli indirizzi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente e dirigente dell'Amministrazione, delle Agenzie, degli Enti e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per il triennio 2022-2024, con l'obiettivo di concludere le trattative entro la scadenza del 31 dicembre.

Approvati gli indirizzi dati al Co.Ra.N. per l'equiparazione tra l'indennità forestale, riconosciuta ai dipendenti di Forestas, e quella amministrativa, applicata al restante personale del sistema Regione.

Su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, la giunta ha approvato la delibera relativa al Disegno di Legge per l'approvazione del Rendiconto generale e del Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2023.

L'Esecutivo ha approvato, sempre su proposta dell'assessore Meloni, anche la ricostituzione e nomina dei componenti di rappresentanza della Regione nell'Osservatorio del Consorzio di Garanzia Fidi.

Approvate dalla giunta l'iscrizione di nuove risorse per dar avvio a diversi progetti della Programmazione europea 2021-2027 per oltre 6 milioni di euro e diverse variazioni di bilancio, per dar corso all'utilizzo di nuove risorse o alla riprogrammazione di quelle pregresse già presenti nelle disponibilità regionali.

Su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, la giunta ha approvato, per l'anno 2024, i criteri di assegnazione del Fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali.

Nello specifico la normativa attuale prevede un incremento delle risorse pari a 30 milioni destinato a Comuni, Province e Città Metropolitana di Cagliari, Unioni di Comuni, Comunità Montane e Rete Metropolitana del Nord Sardegna per la realizzazione degli interventi, per le iniziative locali, per lo sviluppo e l'occupazione, l'incentivazione della produttività, qualificazione e formazione del personale degli enti locali, gli interventi comunali per l'occupazione, i trasferimenti per il funzionamento degli enti locali e per le spese di investimento, per i servizi socio-assistenziali, diritto allo studio, sviluppo e sport, l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata