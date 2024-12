regione

Respinta la mozione di sfiducia a Bartolazzi: «Rombo di tuono? Frase decontestualizzata»

La maggioranza blinda l’assessore, che replica alle accuse mosse dall’opposizione: «La mia dignità di uomo non è in vendita». Truzzu: «Inadeguato, sui problemi reali non ci ha detto nulla»