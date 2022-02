Via libera in Consiglio regionale alla Finanziaria 2022 da 9,5 miliardi di euro. Si tratta della prima manovra politica della Legislatura che sarà ricordata soprattutto per le misure per la lotta allo spopolamento. Nel provvedimento, approvato con 28 voti a favore e 18 contrari, è previsto lo stanziamento di quasi 250 milioni per tre anni per assegnare un bonus da 600 euro per i bambini con meno di cinque anni d'età e residenti in Comuni con meno di tremila abitanti; contributi a fondo perduto per l'acquisto o la ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto di agevolazione; contributi fino a 15mila euro per l'apertura di un'attività o il trasferimento dell'azienda nel Comune in questione.

Tra le misure più qualificanti: lo sblocco del turnover di Forestas (46 milioni per un piano triennale di assunzioni per la sostituzione dei lavoratori andati in pensione dal 2010); i 40 milioni agli allevatori per far fronte al caro prezzi delle materie prime; i 45 milioni per lo scorrimento della graduatoria di Resisto; i 300mila euro per lo studio di fattibilità di una Newco sarda per il trasporto aereo; l’equiparazione delle indennità degli amministratori locali sardi a quelle dei colleghi della Penisola. Dei circa 9,5 miliardi, quasi la metà è destinato alla spesa sanitaria. Un’altra fetta importante è destinata alla missione sulle autonomie locali: dentro ci sono i seicento milioni del fondo unico degli Enti locali.

