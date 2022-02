Passa all’unanimità lo sblocco del turnover di Forestas che prevede un piano straordinario triennale di assunzioni per il reintegro del personale cessato dal 2010 a oggi. Si tratta di una delle misure più attese della Finanziaria 2022 contenuta in un emendamento di sintesi.

Nella manovra sono stanziati sei milioni di euro per il 2022 e venti per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mentre i nuovi assunti si presume che siano un migliaio.

I lavori dell’Aula procedono a rilento. Ancora non sono stati discussi tutti gli emendamenti all’articolo 9 in materia di Ambiente e transizione energetica. Il via libera definitivo alla legge di stabilità dovrebbe arrivare domani.

