Regionali: il centrosinistra verso la vittoria in Puglia e Campania. Il Veneto al centrodestraScrutinio ancora in corso, ma dagli exit poll nettissimo vantaggio di Decaro e Fico, così come di Stefani. Crollo dell’affluenza
Elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto: urne chiuse alle 15, è iniziato lo spoglio. Ma la situazione appare chiara: in Campania gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai danno in vantaggio netto – col il 57%-61% – del candidato del centrosinistra Roberto Fico sullo sfidante di centrodestra Edmondo Cirielli, con l’ex presidente della Camera che si avvia dunque verso la vittoria.
Situazione ancor più eloquente in Puglia, dove Antonio Decaro (centrosinistra) è in netto vantaggio sul candidato del centrodestra Luigi Lobuono, con una forchetta tra il 66 e il 70%.
Margine amplissimo anche in Veneto, dove Alberto Stefani (centrodestra) è in netto vantaggio (58-62%) sullo sfidante di centrosinistra Giovanni Manildo.
Nuovo crollo delle affluenze: in Campania ha votato il 44% degli aventi diritto (contro il 55,5% delle precedenti elezioni), in Puglia il 41,8% (era 56,4%), in Veneto 44,6% (61,1%).
