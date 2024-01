«Il vento di centrodestra cambierà, grazie a una coalizione larga e coesa, che parla di temi, come la nostra».

Lo ha detto Alessandra Todde, esponente del M5S in corsa per la carica di governatore per il Campo Largo di centrosinistra, nel corso della presentazone dei candidati nella lista dei Progressisti alle prossime elezioni regionali, tenutasi questa mattina al Poetto di Cagliari, presso il chiosco “La Sella del Diavolo”.

E mentre Todde si dice ottimista sulla possibilità di ottenere la maggioranza dei consensi, per quanto riguarda i Progressisti l’ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda parla delle liste articolate con l’alternanza uomo-donna, di «persone motivate a svolgere un’intensa attività anche in un Consiglio regionale dimenticato dall’attuale maggioranza di centrodestra» e delle «tante idee per modernizzare e sbloccare i finanziamenti fermi nelle casse della Regione», che calcola in quattro miliardi di euro.

La deputata Francesca Ghirra accusa invece il centrodestra ora al comando «di non essersi affatto occupato di problemi importantissimi come l’insularità e la gestione dei fondi del Pnrr persi dalla Sardegna e girati ad altre regioni».

