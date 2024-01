«Giorgia Meloni insiste nel voler cambiare Solinas perché c’è stata una decisione a livello regionale in questo senso. Questa è la ragione, non è un'idea germogliata da qualche parte a Roma: è nata sul territorio. E noi non abbiamo fatto altro che prenderne atto».

Lo spiega, intervistato dal Quotidiano nazionale, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, a proposito del braccio di ferro tra il partito della premier e la Lega sul candidato governatore in Sardegna.

«C'è stata una decisione, è stato individuato Truzzu, un candidato più idoneo a livello locale. Noi ne abbiamo preso atto, come dicevo. Non avremmo potuto fare diversamente», ha proseguito Malan.

«Il nostro comportamento – ha spiegato invece il deputato sardo di FdI Salvatore Deidda ai microfoni di Radio 24 – non significa prendersi una fetta di potere in sé. Con il nostro lavoro abbiamo determinato un cambio di equilibri e anche un cambio di impostazione del lavoro di squadra. Una delle criticità che ho espresso anche ai dirigenti della Lega è che in questi cinque anni, al di là dell'azione amministrativa della Regione, è mancato una forza di coordinamento tra le forze di centro-destra, e anche di comunicazione nei rapporti col governo nazionale».

«A volte – ha aggiunto Deidda – ci sono stati degli equivoci, o anche delle questioni amministrative che sono state sollevate alla Corte Costituzionale tra governo e governo regionale. Quindi c'è bisogno di una guida che sappia rapportarsi anche col governo nazionale e soprattutto quello europeo».

Il partito più “pesante” del centrodestra procede dunque convinto sulla sua strada (e domani è in programma la prima uscita pubblica “ufficiale” di Truzzu candidato). Secondo quanto filtra la Lega potrebbe infine cedere in cambio del via libera al disegno di legge sul terzo mandato dei governatori, che consentirebbe a Luca Zaia di ripresentarsi in Veneto. Resta da capire, a quel punto, cosa deciderà di fare Solinas e per questo c’è attesa per il vertice del Psd’Az convocato proprio dal governatore uscente per oggi pomeriggio a Cagliari.

