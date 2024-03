Nasce il gruppo politico "Uniti per Sinnai" che sarà in campo nelle prossime elezioni comunali di giugno.

Sabato alle 18,30 sarà presentato il logo ed il gruppo nella sala eventi presso "La dimora dei tempi", in via Perra 4 a Sinnai. Del gruppo fanno parte il presidente del Consiglio comunale Alessandro Orrù, l'assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai e i consiglieri comunali Roberto Loi, Francesca Serreli e Paride Casula che due anni fa hanno deciso di supportare la maggioranza, guidata dal sindaco Tarcisio Anedda.

«Due anni fa - si legge in una nota di "Uniti per Sinnai" – abbiamo deciso di sostenere questa maggioranza, per dare continuità ad una serie di progetti dell'amministrazione di Matteo Aledda che ha governato sino al 2018 e per sostenere l'amministrazione attuale capeggiata dal sindaco Tarcisio Anedda, puntando soprattutto sui progetti Pnrr, tutti finanziati e appaltati, con i lavori già iniziati da diversi mesi: vedi la costruzione di scuole, delle nuova piscina e di tante altre importantissime opere per lo sviluppo di Sinnai. Quando il sindaco Anedda ha chiesto il nostro contributo non ci abbiamo pensato due volte: ora bisogna continuare a lavorare con determinazione per portare a termine tutti i lavori finanziati anche in stretta collaborazione con gli uffici».

