Con quasi 900 preferenze Anna Paola Aisoni è la candidata più votata delle comunali di Tempio. Vince la gara con gli altri consiglieri eletti ma il suo posto sarà sui banchi della minoranza perché sosteneva Gianni Addis, sconfitto nella prova finale di domenica e lunedì. Aisoni resta in carica come vice presidente della Provincia del Nord Est, la nomina è dello scorso anno.

La ormai ex vice sindaca di Tempio commenta l’esito del ballottaggio: «I tempiesi dopo due mandati generalmente vogliono il cambiamento, è quasi fisiologico. La scelta è stata netta, dopo il primo turno molti gli elettori delle liste sconfitte, quelle che sono rimaste fuori dal ballottaggio, si sono mossi nella stessa direzione, non so se naturalmente o con una regia. Riguardo al ballottaggio devo dire che non so se Andrea Biancareddu abbia sostenuto Gianna Masu. Ho visto però che lunedì si è presentato come vincitore. Invece ha perso anche lui, visto che non è riuscito ad arrivare al secondo turno. Aggiungo anche che l’elettore ha scelto il neutro, se così lo possiamo definire, l’apolitico. Masu ha detto di essere staccata da tutti. Questo atteggiamento mi fa ricordare tanto i 5Stelle. Speriamo che non sia altrettanto disastrosa come esperienza».

Ancora Aisoni: «Io non sono per niente depressa, tutt’altro. Sono pronta a fare opposizione e i tempiesi mi conoscono, la so fare. Anzi, dopo anni di lavoro in diversi assessorati sono ancora più preparata e sarà una opposizione qualificata. Sono abituata a studiare e a lavorare sodo sulle questioni che interessano la comunità che amo e che continua a darmi fiducia.

© Riproduzione riservata