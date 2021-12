Via libera dalla Camera dei deputati alla fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della Legge di Bilancio con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto.

A seguire verranno votati i rimanenti 21 articoli, su cui non ci sono emendamenti, e quindi si passerà ad esaminare gli ordini del giorno. L'esame del provvedimento (Qui le principali misure) dovrebbe concludersi nella tarda mattinata di giovedì.

L’unico astenuto è stato Vittorio Sgarbi, del Gruppo Misto. Sgarbi ha parlato di "comportamento frettoloso e smisurato nella mancanza di rispetto del Parlamento" da parte del Governo.

"Osservando - spiega - con attenzione e compiacimento alcuni contributi a pioggia, mi accorgo che il più grande artista tra Settecento e Ottocento in Italia e nel mondo, che è Antonio Canova, risulta dotato di un finanziamento di 157 mila euro; vi è un milione di euro per Perugino, 1,5 milioni (per il 2022) e 8 milioni (per il 2023) per Puccini, 400 mila euro, divisi in due anni, per Pasolini, Matteotti e Berlinguer. Ora, mi rendo conto che tutto questo è degno di attenzione per un

Parlamento che ha sensibilità culturale indiscussa, ma come può essere che per Canova siano stati stanziati 157mila euro se non per una distrazione e una mancanza di rispetto delle

celebrazioni per questa grande personalità?", ha chiesto polemicamente il critico d’arte nel suo intervento.

