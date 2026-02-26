È stata raggiunta nella notte, secondo quanto si apprende, l'intesa nella maggioranza sulla nuova legge elettorale con l'obiettivo di garantire "la stabilità". Il testo, che già qualcuno ha iniziato a ribattezzare 'stabilicum', è ora oggetto delle ultime limature tecniche e di un ultimo passaggio coi leader, e sarà depositato nelle prossime ore, forse già oggi.

L'impianto generale è quello noto: superamento dei collegi uninominali del Rosatellum in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il 40%, ballottaggio tra il 35% e il 40%, nome del candidato premier sul programma (e non sulla scheda). Non ci saranno invece le preferenze. Soglia di sbarramento al 3%.

