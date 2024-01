«Nessun passo indietro come erroneamente ipotizzato da alcuni media, ma la consapevolezza di un progetto condiviso con l'intero centrodestra che ha portato ottimi risultati a livello nazionale e regionale».

Così, in una nota diramata dall’ufficio stampa, la Lega ribadisce il suo sostegno alla ricandidatura di Christian Solinas alla presidenza della Regione per il centrodestra.

Non c’è aria di ricomposizione, quindi, dopo che il tavolo della coalizione ha puntato sul sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, al terrmine della riunione fiume di Palazzo Tirso.

«Per noi è sempre utile confermare un sindaco uscente e un governatore uscente che hanno fatto bene, come in Abruzzo e in Piemonte», aveva detto questa mattina il leader della Lega, Matteo Salvini, «dividere il centrodestra sarebbe un errore, perché così avvantaggi la sinistra, il che significa più sbarchi e priorità a cose come le auto elettriche».

Ieri Truzzu ha tenuto la prima riunione (assenti Lega e Psd’Az) per organizzare la campagna elettorale. Poco prima aveva detto: «Sì, mi sento il candidato del centrodestra in Sardegna».

