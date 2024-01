«Sì, mi sento il candidato governatore». A pochi giorni dall'investitura, a maggioranza, da parte del tavolo di centrodestra il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, esponente di FdI rompe gli indugi e parla già da aspirante presidente della Regione rispondendo ai cronisti prima di una conferenza stampa in municipio. Una posizione che all’indomani della decisione della coalizione a palazzo Tirso, a Cagliari, aveva espresso attraverso un post sui social: «Responsabilità, gratitudine e fierezza», aveva scritto il sindaco di Cagliari, «lavorerò come sempre con umiltà e per tutti. Credo nella politica del fare e delle scelte coraggiose nell’esclusivo interesse della Sardegna. Le sfide sono tante e difficili ma, insieme a tutti coloro che ci accompagneranno in questa avventura, daremo il massimo per la nostra terra e il suo futuro».

Non manca, però, l'appello a Lega e Partito Sardo d'Azione, che, con uno strappo nell'ultimo vertice con gli alleati, propongono di riconfermare Christian Solinas alla guida del centrodestra in vista del voto del 25 febbraio. «Ovviamente noi lavoriamo per l'unità della coalizione», aggiunge Truzzu, «abbiamo la volontà di lavorare con tutti, quindi anche con Lega e Psd'Az, e l'augurio che presto possano essere con noi in squadra».

Di liste, di un’ipotetica lista del presidente si discuterà oggi a partire dalle 15.30 al primo incontro di Paolo Truzzu (FdI) con le forze politiche che l’hanno indicato candidato governatore per il centrodestra durante il tavolo regionale di giovedì. Ma la riunione non si terrà a Palazzo Tirso, come inizialmente trapelato, ma in teleconferenza. FdI, infatti, è impegnata in un direttivo del partito sempre nel pomeriggio a Oristano.

(Unioneonline/E.Fr.)

