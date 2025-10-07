Forza Italia ha salvato Ilaria Salis? Dura accusa della Lega agli alleati forzisti dopo il voto del Parlamento Europeo che ha confermato l’immunità per l’eurodeputata di Avs.

«Mancano all'appello decine di voti del Partito Popolare Europeo. Il voto è segreto, ma non ci sono dubbi che sia stato il PPE a salvare Ilaria Salis», ha dichiarato Silvia Sardone, eurodeputata leghista e vicesegretaria del Carroccio.

«La sinistra - ha aggiunto Sardone - ha chiesto il voto segreto, non possiamo sapere con certezza chi e come abbiano votato. Ma possiamo certamente affermare che il Partito Popolare Europeo, del quale Forza Italia fa parte, ha salvato Ilaria Salis da quello che sarebbe stato giusto, il processo in Ungheria. Il capogruppo del PPE aveva dichiarato di essere contrario all'immunità, ma alcuni loro europarlamentari hanno dichiarato che avrebbero votato secondo coscienza. Quindi è chiaro da dove siano arrivati i voti che l'hanno salvata dal processo in Ungheria. D'altronde sappiamo bene che il PPE e Forza Italia qui al Parlamento europeo governano con la sinistra ed è quindi facile capire chi ha salvato l'europarlamentare di estrema sinistra».

Anche Matteo Salvini, poco prima, aveva accusato: «Qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!».

«Non accettiamo calunnie e insulti, nessuno tradisce, nessuno fa giochi strani». Così Antonio Tajani respinge al mittente le accuse della Lega, rispondendo alle domande dei giornalisti sul post di Salvini. «Noi siamo sempre stati leali, coerenti. Abbiamo detto quale era la linea del voto, poi a scrutinio segreto ci sono 700 e più parlamentari che votano».

