07 ottobre 2025 alle 12:26aggiornato il 07 ottobre 2025 alle 12:30
L’Europarlamento approva l’immunità a Ilaria Salis per un votoLa plenaria ha votato a scrutinio segreto, il governo ungherese aveva chiesto di revocarla
La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis.
L’eurodeputata è salva per un solo voto: i favorevoli all’immunità sono stati 306, i contrari 305.
Baci, abbracci e anche un mazzo di fiori per Salis, così i colleghi hanno festeggiato a caldo l’eurodeputata subito dopo il voto della plenaria.
