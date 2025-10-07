La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis

L’eurodeputata è salva per un solo voto: i favorevoli all’immunità sono stati 306, i contrari 305.

Baci, abbracci e anche un mazzo di fiori per Salis, così i colleghi hanno festeggiato a caldo l’eurodeputata subito dopo il voto della plenaria.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

