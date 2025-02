«La richiesta di intervento del Governo, in particolare del ministro Calderoli, sulla scelta del Consiglio regionale sardo di sollevare il conflitto di attribuzioni presso la Corte Costituzionale è sbagliato quanto improprio». Lo sostiene in una nota il deputato sardo del Pd, Silvio Lai, rispondendo alla richiesta del centrodestra in Parlamento di un intervento del Governo sulla vicenda della richiesta di decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde.

«Sbagliato perché interviene nella separazione dei poteri giudiziario ed esecutivo trattandosi di una vicenda sulla quale sono chiamati ad esprimersi la magistratura in un primo grado di giudizio e la corte Costituzionale per la possibile materia non definita dalla legge 515 del 1993 per le cariche monocratiche», sottolinea, «Impropria perché qualora il Governo esprimesse un giudizio questo apparirebbe un'indebita influenza nell'amministrazione della giustizia che deve avvenire con la massima autonomia e libertà».

Anziché quindi apparire come chi tenta di ribaltare tramite il Governo il risultato elettorale dei sardi che hanno scelto il centrosinistra, attacca Lai, «bene farebbe la destra a darsi una calmata, ad attendere con pazienza gli esiti delle decisioni della magistratura e lasciare nel frattempo che chi ha la responsabilità di guidare la Sardegna lo possa fare senza pressioni improprie, che peraltro sarebbero indiziarie di un'idea inadeguata della autonomia speciale della Sardegna. Chi vuole il bene dell'isola non dovrebbe lavorare per lesionarne l'autorevolezza e l'autonomia».

