A mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali in Sardegna, fissate per il 7 e 8 giugno (con ballottaggio, dove previsto, domenica 21 e lunedì 22). I centri nei quali si devono eleggere sindaco e consigli comunali sono 149.

Ecco l’elenco completo, suddiviso per provincia con i comuni in ordine alfabetico.

Nel Cagliaritano

Urne aperte a Ballao, Burcei, Dolianova, Domus de Maria, Elmas, Escolca, Goni, Guamaggiore, Mandas, Maracalagonis, Muravera, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Quartu Sant'Elena, Sadali, San Basilio, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Silius, Suelli, Ussana, Uta, Villa San Pietro, Villaputzu.

Sulcis Iglesiente

Nel Sulcis-Iglesiente si vota a Giba, Musei, Piscinas, Santadi, Tratalias, Villamassargia.

Medio Campidano

Nel Medio Campidano cittadini chiamati al voto a Barumini, Gonnosfanadiga, Guspini, Lunamatrona, Pabillonis, Sanluri, Segariu, Siddi, Tuili, Ussaramanna, Villanovafranca.

Provincia di Oristano

In provincia di Oristano urbne aperte ad Abbasanta, Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baressa, Bidonì, Busachi, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogoro, Montresta, Neoneli, Norbello, Nurachi, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sennariolo, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Suni, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant'Antonio, Zeddiani.

Provincia di Nuoro e Ogliastra

In provincia di Nuoro elezioni ad Atzara, Austis, Birori, Bortigali, Desulo, Gavoi, Lei, Lodè, Mamoiada, Noragugume, Ollolai, Olzai, Onifai, Osidda, Ottana, Posada, Seulo, Tiana, Tonara, Torpè. In Ogliastra ad Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Loceri, Urzulei, Ussassai.

Sassari e Gallura

Nel territorio sassarese urne aperte a Bessude, Bonnanaro, Bottidda, Bultei, Burgos, Cossoine, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Nule, Nulvi, Osilo, Ossi, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Tergu, Thiesi, Usini, Valledoria, Viddalba. Sul fronte della Gallura elezioni ad Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, La Maddalena, Luogosanto, Monti, Oschiri, Padru, San Teodoro, Sant'Antonio, Santa Teresa, Tempio.

La procedura

Domani è prevista la conclusione dell’esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale. L’emersione di eventuali errori o irregolarità si conoscerà entro martedì.

(Unioneonline/E.Fr.)

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