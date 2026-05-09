Burcei, due le liste per le comunali di giugno: i candidati sindaco sono Marcello Malloru e Tilde ScalasI nomi di tutti i componenti delle coalizioni
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Due liste in campo per le prossime elezioni comunali di giugno a Burcei. I candidati sindaco sono l'insegnante Tilde Scalas e l'ingegner Marcello Malloru: 24 i candidati a consigliere, 12 per parte.
Il sindaco uscente Simone Monni, eletto nel 2020, si presenta come candidato consigliere con la lista di Tilde Scalas.
Ecco i due schieramenti.
Lista "Nuovi Orizzonti per Burcei"
Candidato sindaco: Marcello Malloru
Candidati consiglieri: Tiziana Asuni, Stefano Lecca, Ivan Lobina, Sandro Melis, Nicola Marcia, Matteo Monni, Davide Mucelli, Jonata Mucelli, Sara Perra, Davide Quarto, Daniele Zuncheddu, Sofia Zuncheddu.
Lista "ViviAmo Burcei"
Candidata sindaca: Maria Clotilde Scalas (nota Tilde)
Candidati consiglieri: Simone Monni, Antonio Cinus, Diana Monni, Francesca Corda, Antonello Frau, Giovanni Campus Jennifer Frigau, Nicola Maccioni, Jacopo Piu, Cesarina Lobina, Giulia Piu, Francesco Zuncheddu.