Due liste in campo per le prossime elezioni comunali di giugno a Burcei. I candidati sindaco sono l'insegnante Tilde Scalas e l'ingegner Marcello Malloru: 24 i candidati a consigliere, 12 per parte.

Il sindaco uscente Simone Monni, eletto nel 2020, si presenta come candidato consigliere con la lista di Tilde Scalas.

Ecco i due schieramenti.

Lista "Nuovi Orizzonti per Burcei"

Candidato sindaco: Marcello Malloru

Candidati consiglieri: Tiziana Asuni, Stefano Lecca, Ivan Lobina, Sandro Melis,  Nicola Marcia, Matteo Monni, Davide Mucelli, Jonata Mucelli, Sara Perra, Davide Quarto, Daniele Zuncheddu, Sofia Zuncheddu.

Lista "ViviAmo Burcei"

Candidata sindaca:  Maria Clotilde Scalas (nota Tilde)

Candidati consiglieri: Simone Monni, Antonio Cinus, Diana Monni, Francesca Corda, Antonello Frau, Giovanni Campus Jennifer Frigau, Nicola Maccioni, Jacopo Piu, Cesarina Lobina, Giulia Piu, Francesco Zuncheddu.

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