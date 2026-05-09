Amministrative a Quartu, tre candidati a sindaco con 16 liste in corsaSono nove per Milia, sei con Porcu e una a sostegno di Matta
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Adempimenti burocratici conclusi poco prima di mezzogiorno nell’ufficio elettorale al secondo piano del Municipio. Liste e simboli depositati fra ieri e oggi senza intoppi, ora tutto passa sotto la lente d’ingrandimento della commissione circondariale che dovrà fare le ultime verifiche su firme e documenti presentati con gli elenchi dei candidati.
In corsa c’è il candidato del centrodestra Marco Porcu, sostenuto da 6 liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Riformatori, Sardegna al Centro 2020, e la civica del candidato sindaco.
Il sindaco uscente Graziano Milia tenta la riconferma con un progetto civico che stavolta conta 9 liste senza simboli di partito: la lista Milia sindaco, Per Quartu, Avanti Quartu, Cittadini per Flumini e Quartu Sant’Elena, Movimento civico, Federalisti autonomisti liberal democratici, Patto democratico per Quartu, Verdi e Sinistra Ajó, Polo civico Uniti in Movimento.
In campo c’è anche l’outsider Roberto Matta, sostenuto dalla civica Turismo e progresso che mette insieme 28 nomi fra imprenditori, insegnanti, operatori del turismo, lavoratori nel sociale e nel settore culturale.