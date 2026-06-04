«Quello che è successo a Emanuele Pozzolo non c'entra con il suo profilo politico: ha fatto un incidente in macchina e questo riguarda la sua vita privata. Alcuni giornali ne hanno fatto un caso nazionale per essere uscito fuori strada con la macchina con, purtroppo, un tasso alcolemico più alto del consentito. La legge è uguale per tutti e se Pozzolo ha sbagliato si prenderà la sanzione che merita».

Lo afferma Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, in merito al caso del parlamentare uscito fuori strada a Biella con il suo Suv: l’esponente di Futuro nazionale è risultato positivo all’alcoltest ma ha affermato che al momento dello schianto non fosse ubriaco. La causa sarebbe l’asfalto reso impraticabile dalla pioggia.

«Sicuramente non è il massimo dell'esempio, per questo sarà assolutamente giusta la sanzione che gli verrà comminata», ha aggiunto Vannacci, ma «escludo provvedimenti disciplinari di natura politica: l'esempio è anche quello di beccarsi la sanzione così come se la prendono tutti i cittadini».

(Unioneonline)

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