Il deputato Pozzolo (Futuro Nazionale) fuori strada con il Suv: tasso alcolemico doppio rispetto al limiteAltra “disavventura” per il parlamentare eletto con FdI e passato di recente al partito di Vannacci: nel 2024 portò una pistola a una festa di Capodanno, da cui partì uno sparo che ferì uno dei partecipanti
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Il deputato Emanuele Pozzolo, eletto con Fratelli d’Italia ma passato di recente alla formazione di Vannacci Futuro Nazionale, è rimasto coinvolto in un incidente lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano.
L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, l’onorevole ha perso il controllo della sua Mercedes ed è uscito fuori strada. Per fortuna Pozzolo, che era solo all’interno del veicolo, è uscito autonomamente dall’abitacolo e non ha riportato gravi ferite.
Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell’ordine, che hanno sottoposto il parlamentare all’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito per legge.
Pozzolo è finito agli onori della cronaca già a Capodanno 2024, per via di uno sparo che colpì ferendolo alla gamba uno dei partecipanti a una festa presso la pro loco di Rosazza, nel Biellese. La pistola l’aveva portata proprio il deputato, che per quella vicenda è stato condannato a 15 mesi per porto abusivo d’armi, con pena sospesa.
(Unioneonline)