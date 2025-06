Le leggi regionali sarde «se non sono fatte bene devono essere impugnate, questo è il problema. C'è qualcosa che non funziona in Sardegna: già abbiamo visto le irregolarità elettorali, ci sono delle decisioni della magistratura che hanno detto che si è già conclusa – perché è nata irregolarmente – la presidenza della Regione». È quanto afferma Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, in apertura degli Stati generali del partito a Budoni.

«Tutto è collegato, e se c'è qualche cosa che non va bisogna cambiare, e credo che sia giunto il momento di tornare al voto», prosegue Tajani nella sua richiesta di nuove elezioni in Sardegna. «Come Forza Italia siamo sempre pronti, ci stiamo rafforzando in vista delle elezioni politiche, delle elezioni sarde quando si voterà, io mi auguro il prima possibile».

Tajani ribadisce l’impegno per la Sardegna: «Pensiamo a come far crescere questo territorio, le imprese, l'agricoltura, il turismo e dobbiamo favorire tutto ciò che crea ricchezza e benessere. Tant'è che poi lanceremo dopo l'estate – che sarà caratterizzata da un forte impegno per la sanità – una campagna per il lavoro, per stipendi: non salario minimo, ma salario ricco. E bisogna lavorare per incrementare le pensioni. Quindi noi, anche in vista della prossima manovra e di quella del prossimo anno, insisteremo molto sulla questione dei salari, perché in Italia c'è troppa gente che guadagna poco».

