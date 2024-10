«Da ministro per gli Affari Regionali mi complimento con il neo governatore della Regione Liguria, Marco Bucci, per la sua vittoria. Sono lieto di poter lavorare da domani con il presidente Bucci, con lo stesso spirito collaborativo e concreto che avevo con il suo predecessore, Giovanni Toti». Così l’esponente della Lega, Roberto Calderoli, saluta l’esito delle elezioni regionali che hanno incoronato presidente il candidato del centrodestra e la sconfitta di Andrea Orlando

«Da esponente del centrodestra sono contento che la Liguria continui ad essere amministrata dalla nostra maggioranza», prosegue Calderoli, «e ancora una volta rilevo che la tanto annunciata “spallata”, la “svolta” o “l'aria nuova” che doveva soffiare per il centrosinistra dopo la risicata vittoria alle regionali in Sardegna a febbraio è durata come un povero gatto sull'Aurelia».

In questo 2024 «ci sono state prima la netta vittoria del centrodestra in Abruzzo, poi quella altrettanto netta in Basilicata e adesso questa conferma in Liguria, un risultato che ancora una volta premia il grande lavoro quotidiano svolto dal centrodestra al governo nazionale, confermando un consolidato trend vincente che dal 2023 ha portato il centrodestra a confermarsi in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, in Molise, nella provincia di Trento, in Abruzzo, in Basilicata e ora in Liguria e a strappare il Lazio al centrosinistra. Per la spallata ripassare tra qualche anno».

