Finanziaria verso l'approvazione tra le polemiche: la minoranza ha abbandonato l'AulaSi parla di lavoro ma l’assessora Manca è assente: «Mancanza di rispetto, da giorni chiediamo che venga in aula»
Finanziaria 2026 verso l’approvazione in Aula ma tra le polemiche. Dopo gli accordi raggiunti ieri le opposizioni non stanno partecipando alla seduta. All’ordine del giorno, tra gli ultimi articoli, c’era quello sul lavoro.
Ma stamattina non è presente l’assessora al Lavoro Desirè Manca, impegnata a un convegno a Oristano. «C’è una gravissima mancanza di rispetto da parte dell’assessora, da giorni chiediamo che possa venire in Aula per presentare l’articolo ed è da giorni impegnata in altre questioni. Fare l’assessore non significa girare il mondo o fare video sui social. Inaccettabile che in una discussione sulla finanziaria resa possibile dalla responsabilità della minoranza l’assessore non si presenti. Ed è inaccettabile che la maggioranza vada avanti lo stesso», ha dichiarato il capogruppo di FdI Paolo Truzzu.