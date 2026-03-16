Saranno 149 i C omuni della Sardegna chiamati alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Tra questi anche Elmas, dove – come deliberato dalla Giunta regionale – è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale. Contestualmente l’esecutivo ha nominato Remo Ortu commissario straordinario per la gestione provvisoria dell’ente. L’incarico resterà in vigore fino al primo turno elettorale utile per il rinnovo degli organi ordinari.

Nei comuni dove sarà necessario, l’eventuale turno di ballottaggio è già stato fissato per domenica 21 e lunedì 22 giugno 2026. La decisione è stata presa oggi dalla Giunta regionale, che ha approvato la delibera proposta dall’assessore degli Enti locali Francesco Spanedda. «Le elezioni comunali rappresentano un momento fondamentale per la vita democratica delle nostre comunità», ha dichiarato Spanedda. «Sono l’occasione in cui cittadini e cittadine scelgono direttamente chi guiderà le proprie città e definiscono l’indirizzo delle amministrazioni locali per i prossimi anni».

Il turno amministrativo 2026 riguarda i comuni chiamati al rinnovo dei propri organi per scadenza naturale del mandato o per altre cause previste dalla legge. Nel dettaglio, 27 sono nella Città metropolitana di Cagliari, 27 in quella di Sassari, 13 nella provincia di Gallura Nord-Est Sardegna, 20 nel Nuorese, 7 in Ogliastra, 38 nell’Oristanese, 11 nel Medio Campidano e 6 nel Sulcis Iglesiente. «Con l’individuazione delle date si avvia il percorso che porterà al voto con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto delle norme e il regolare svolgimento delle consultazioni, assicurando ai territori tutto il supporto istituzionale necessario», ha aggiunto l’assessore. Ora la presidente della Regione Alessandra Todde dovrà firmare il decreto di convocazione dei comizi elettorali, che sarà poi trasmesso ai prefetti della Sardegna per gli adempimenti di competenza.

(Unioneonline/v.f.)

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