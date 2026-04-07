La partecipazione resta al centro dell’azione politica e amministrativa di Europa Verde Alghero, che annuncia un nuovo appuntamento pubblico nella propria sede di via Pascoli 16/A.

L’incontro è in programma giovedì 9 aprile alle 18.30 e vedrà la partecipazione dell’assessore al Bilancio e alla Programmazione Enrico Daga. L’iniziativa rientra nel percorso avviato dal gruppo per portare all’attenzione pubblica il lavoro dei diversi assessorati cittadini, con l’obiettivo dichiarato di ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni e creare occasioni di confronto diretto sui temi amministrativi. Europa Verde spiega di voler promuovere un momento di discussione e partecipazione attiva aperto ai cittadini che vorranno intervenire. È nostra responsabilità rimettere il partito a disposizione dei cittadini e provare ad annullare il più possibile la distanza tra istituzioni ed elettori», si legge nella nota firmata da Giampietro Moro e Beatrice Podda.

Il movimento ricorda inoltre che ogni venerdì, dalle 18.30 alle 20.30, la sede di via Pascoli resterà aperta per accogliere cittadini interessati a incontrare consiglieri comunali e amministratori di Europa Verde. Lo spazio, viene sottolineato, sarà anche a disposizione delle associazioni cittadine che non dispongono di una sede per riunirsi e svolgere le proprie attività.

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