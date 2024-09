Sanità, assestamento di bilancio ma anche, se non soprattutto, la speculazione energetica. Sono i temi annunciati al vertice di maggioranza convocato per giovedì, in Consiglio Regionale, dalla presidente della Regione Alessandra Todde.

Lo stesso giorno, previste le audizioni della Giunta nelle commissioni congiunte, Governo del Territorio e Attività Produttive, per fare il punto sulla definizione della mappa delle aree idonee. Sarà l'occasione per verificare gli effetti della legge-moratoria per frenare l'assalto eolico, approvata dall'aula, e valutare come ''trattare'' la Pratobello 24, la legge di iniziativa popolare contro la speculazione che sospinta da un'ondata di firme presto sarà all'attenzione della massima assemblea sarda.

Se appare fin da ora difficile la via di un'approvazione, nel campo Largo già si prende in considerazione la possibilità di ''salvare'' parti della Pratobello da inserire poi nel testo sulle aree idonee.

