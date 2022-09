All’indomani del voto alle politiche che hanno consegnato il Paese al centrodestra di Giorgia Meloni, arriva l’analisi della sconfitta del segretario del Pd Enrico Letta (IL PUNTO sui dem). “L'Italia ha scelto la destra, oggi è un giorno triste per l’Italia e per l’Europa”, le parole in conferenza stampa al Nazareno.

“L’unico modo per battere la destra era il campo largo ma non è stato possibile e non per colpa nostra”, ha detto. Questa legislatura "sarà la più a destra, è un rammarico profondo ma anche uno stimolo a continuare a lottare”.

Quindi l’annuncio del passo indietro: nei prossimi giorni "riuniremo gli organi di partito per accelerare il percorso che porterà a un congresso". Non si dimetterà adesso, per garantire continuità al partito, ma al congresso non si ricandiderà: "Assicurerò in spirito di servizio la guida del Pd nelle prossime settimane in vista del congresso, al quale non mi ripresenterò come candidato” perché “credo che a una nuova generazione spetti il compito di rilanciare il Pd nell'interesse dell'Italia e dell'Europa".

LEGA – Matteo Salvini parla da via Bellerio a Milano del risultato del centrodestra e della Lega che ha perso la doppia cifra (IL PUNTO sulla Lega). "Il risultato chiaramente delude, non ho lavorato per il 9% - scandisce il leader del Carroccio -. Ma l’Italia ha cinque anni di stabilità davanti”.

Sul successo di Giorgia Meloni: “È stata brava a fare una forte opposizione". Aver governato quasi due anni "non è stato semplice", ma considerando come era la situazione "lo rifarei".

"Sono andato a letto abbastanza inc...ato” ma adesso “mi sono svegliato carico a molla” perché “conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra”.

Il consiglio federale della Lega è stato convocato per domani: la speranza è di rimontare e secondo Salvini “ci sono ampi margini di miglioramento”. "Una fase di riorganizzazione del movimento, puntando su sindaci e amministratori, è fondamentale”, ha aggiunto ringraziando i 20mila militanti del partito che sono "il terreno su cui costruire" e "se qualcuno ha altri progetti... questa non è una caserma. Tutti sono utili e nessuno è fondamentale".

Infine la stoccata a Enrico Letta: “A lui dico che è meglio avere il 9% e 100 parlamentari in maggioranza che il 18% e 100 parlamentari in opposizione”.

CALENDA – "Il Paese ha scelto la via del populismo”, ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, secondo cui il fatto che questa elezione sia andata “come un televoto al Grande fratello”, con una “crisi energetica in corso”, è un “rischio mortale”. “Dobbiamo riflettere sul fatto che secondo i sondaggi apprezziamo Draghi e Mattarella, ma poi i 2/3 del Paese votano l'opposto di quel modello. Riteniamo che questa dinamica che porta le persone a votare come al televoto del Grande Fratello, per chi urla di più, ha portato al declino dell'Italia e in un momento in cui c'è la crisi energetica, economica, l'inflazione, questo è un rischio mortale".

