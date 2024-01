Se in Sardegna non si ricandida il governatore uscente, avverte la Lega, si riaprirebbero i giochi e il tavolo su tutte le altre regioni. Replica a stretto giro FdI che punta sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: se Carroccio e Psd'Az intendono tagliare i ponti, facciano pure. Al partito della Meloni non sarebbe piaciuto l'aut aut del vicesegretario leghista Andrea Crippa. Frizioni che si sono registrate a meno di ventiquattro ore dal tavolo sardo del centrodestra che a maggioranza si è espresso per Truzzu, e soprattutto dopo le parole distensive della premier Giorgia Meloni: «Vorremmo non arrivare troppo a ridosso per selezionare i candidati, soprattutto per le cariche monocratiche, perché più si avvicina il voto, più il clima diventa arroventato, ma abbiamo sempre risolto in passato, figuriamoci se non risolviamo adesso».

Intanto la Lega sarebbe pronta a rompere sulle Regionali. Insomma la questione sarda riporta la tensione nel centrodestra ai massimi livelli: i tre partiti maggiori non hanno raggiunto una convergenza al tavolo regionale.

(ro.mu.)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

***

LEGGI ANCHE:

© Riproduzione riservata