Domani si vota dalle 7 alle 23 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Oggi la giornata di silenzio elettorale, istituita nel 1951, è dedicata alla riflessione per i 50.869.304 elettori, di cui 4.741.790 esprimeranno la loro preferenza all’estero. La giornata di oggi, nella quale è vietata qualsiasi forma di propaganda diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti, è quindi dedicata alla valutazione dei programmi dei partiti e delle coalizioni e di tutte le proposte dei candidati.

(Unioneonline/EC)

